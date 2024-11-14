新疆基層博物館“上新”3175件文物

中評社北京11月14日電／據新華社消息，新疆文物考古研究所11月12日把3175件出土文物移交給新疆8個地州市的基層博物館，這是新疆迄今為止單次移交文物數量最多、類型最豐富的一次，極大豐富了新疆基層博物館館藏文物的品類和數量。



記者從新疆文物考古研究所瞭解到，本次移交文物出自該所近年來主持發掘的12項考古項目，包括庫車友誼路墓群、尼勒克吉仁台溝口遺址等，文物年代跨度大，上至青銅時代，下至宋元時期，質地包含石、陶、骨、木、銅、金、玻璃等，種類包含生產生活工具、武器、裝飾品等。



新疆文物考古研究所所長李文瑛介紹，這些大大小小、或簡約或精美的文物，對真實反映新疆古代居民的日常生活、揭示相關區域的歷史變遷與社會經濟文化發展、各民族交往交流交融等具有重要價值。



庫車友誼路墓群是近年來新疆地區漢晉時期考古的重要發現，獲評“2007年度全國十大考古新發現”，也是本次移交文物數量最多的考古發掘項目，移交文物標本2100餘件，其中近1700件文物標本將分配給即將建成的龜茲博物館新館。



“這批移交補充進來的文物，將有效改善博物館文物品種單一且數量偏少的情況，豐富博物館陳列展示內容，提升觀眾游覽體驗。”庫車市文化體育廣播電視和旅遊局局長高賢志介紹，龜茲博物館新館自今年3月開工建設，預計明年5月開館，將成為庫車市歷史文化的重要展示窗口。



近年來，在自治區文化和旅遊廳、文物局的統籌推進下，新疆文物考古研究所已先後向自治區25家博物館移交近5000件文物，有效盤活文物資源，激發博物館活力，讓考古發掘成果惠及各族群眾。



新疆維吾爾自治區文物局考古處處長何李介紹，下一步，自治區文物局將持續協調各考古發掘項目單位與疆內各級博物館的協同合作，通過文物移交等途徑不斷豐富博物館的文化“補給”，形成發掘研究與展示宣傳相互促進、共同發展的良性循環，持續推動文物保護利用成果的全民共享。