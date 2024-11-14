良渚古城考古取得三方面新進展

中評社北京11月14日電／據新華社消息，作為實證中華五千年文明史的聖地，位於杭州市餘杭區的良渚遺址舉世矚目。記者從浙江省政府新聞辦11月13日舉行的第二屆“良渚論壇”新聞發布會上獲悉，近年來良渚遺址的考古工作取得了一系列新進展。



浙江省文化廣電和旅遊廳黨組書記、廳長陳廣勝在會上介紹說，良渚遺址是古城、水利系統及郊區聚落的集合體，近年來在“考古中國”“中華文明探源工程”等重大項目的支持下，它的考古工作取得一系列新進展，總體上體現在三個方面：



——進一步揭示了5000年前良渚先民的治水智慧。在前期確認良渚外圍水利系統的11條水壩之後，考古人員採用遙感、地理信息、人工智能等技術，近年來又新發現20餘條水壩，基本揭示出良渚水利系統的完整結構。



——進一步摸清了良渚遺址核心區現存遺址點的家底。1936年，考古學家施昕更首次發現良渚遺址時，調查了13處遺址點。近年來，以良渚古城為核心，浙江考古工作者對核心區平原地區逐年開展了全覆蓋的深度勘探，遺址點已增加到350多處，遺址群的分布框架結構已經比較清晰。



——進一步揭開了良渚都邑產生與發展的生動歷程。在良渚文化早期，聚落產生了明顯的等級分化，但是遺址群不存在統一規劃，表現出分散的多中心模式。各小型聚落都利用山前地貌進行改造。到中期，先民在遺址群中心位置開始營造一批大型禮儀空間，它們與三面的山脈保持著3公里的統一距離，顯示了居中而建的規劃理念。到晚期，先民持續營造城墻、外郭，形成了結構完備的良渚古城體系。



據悉，本屆“良渚論壇”在“文明之光”對話環節，將邀請中外考古學家對良渚考古研究的系列新發現、新成果進行討論，進一步擴大良渚文化的國際學術研討和交流。論壇舉辦期間，良渚國際考古中心也將掛牌。

