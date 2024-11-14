我與亞太經合組織其他經濟體貿易創同期新高

圖為11月8日在秘魯利馬拍攝的2024年亞太經濟合作組織（APEC）會議標識。（來源：新華網） 中評社北京11月14日電／據新華網報導，亞太經合組織（APEC）是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制。海關總署13日發布數據顯示，今年前10個月，我對APEC其他經濟體進出口21.27萬億元，創歷史同期新高，占我進出口總值近六成。



前10個月，我對APEC其他經濟體進出口同比增長5.7%，高於同期我整體增速0.5個百分點。其中，對越南、秘魯、馬來西亞、墨西哥等進出口分別增長17.4%、16.8%、12.1%、11.7%；對韓國、泰國、加拿大、文萊等進出口增速高於我整體增速；對美國、俄羅斯、新加坡等進口、出口均保持增長。



我完整的產業體系助力APEC其他經濟體更好生產和更美好生活。前10個月，我對APEC其他經濟體出口中間品5.56萬億元，增長8.4%，占同期我對APEC其他經濟體出口總值的45.4%。其中，電子元件、汽車零配件、自動數據處理設備的零附件、平板顯示模組等中間品出口分別增長17.3%、8%、24.8%、24%。



同期，我對APEC其他經濟體出口豐富多樣的消費品，如，紡織服裝9068.8億元，增長3.9%；蔬菜水果928.7億元，增長10.6%；家具電視1818.5億元，增長8.9%；乘用車2123.5億元，增長21.6%。



我高質量發展為APEC其他經濟體提供更廣闊市場和更多機遇。前10個月，我自APEC其他經濟體進口中間品7.23萬億元，增長3.5%，占自APEC其他經濟體進口總值的80.2%。其中，機電類中間品2.88萬億元，增長9.6%；能源產品1.15萬億元，增長6.6%；金屬礦砂9451億元，增長6.4%。