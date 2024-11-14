2024年中國金雞百花電影節廈門開幕

中評社北京11月14日電／據新華社消息，2024年中國金雞百花電影節開幕式於13日晚在福建廈門舉行，通過時代之詩、人民之詩、藝術之詩等篇章展示中國電影創作成就和電影界的精神面貌。



當晚，李雪健、惠英紅共同完成開幕式“點亮金雞”環節，林博洋演唱了歌曲《夢想清單》，廈門小白鷺民間舞藝術中心、廈門藝術學校帶來舞蹈《綻放》。



為期四天的電影節將開展一系列豐富多彩的電影文化活動。作為今年電影節的焦點，第37屆中國電影金雞獎紅毯儀式暨頒獎典禮將於16日舉行。在此前公布的提名名單中，已獲得第37屆大眾電影百花獎最佳影片獎的《志願軍：雄兵出擊》將與《三大隊》《年會不能停！》《我們一起搖太陽》《熱烈》《第二十條》共同角逐最佳故事片獎。



值得關注的是，今年的電影節還推出多場影展活動，包含金雞國產電影展、金雞華語影展、金雞國際影展、金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季等板塊，立足於展示華語電影近一年優秀成果，凝聚新生力量，搭建中國電影與世界的交流平台。其中《好東西》《戴假發的人》《怒江》《家庭簡史》等13部國產影片將在展映中與觀眾見面。



此外，本屆電影節期間將圍繞“與人民同行、與藝術共創”的主題開展電影工作者走基層公益慰問活動，包括第37屆中國電影金雞獎提名者表彰儀式、金雞電影論壇、金雞電影創投大會、2024金雞電影生活節等多場文化活動也將同期舉辦。