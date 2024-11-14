中拉系列文化交流活動在秘魯和巴西舉行

中評社北京11月14日電／據新華社消息，綜合新華社駐外記者報導：中拉系列文化交流活動近日在秘魯和巴西舉行。豐富多彩的文化活動深化文明交流互鑒，增進中拉民心相通。



6日，2024中拉文明對話在秘魯首都利馬舉行。來自中國和秘魯、阿根廷等10餘個拉美國家的150餘名政要、專家學者及工商界人士等，圍繞論壇主題“文明傳承與現代化發展”進行研討交流，為中拉加強文明交流互鑒與傳承發展、攜手同行現代化之路提供智力支持、探索合作路徑。



同日，秘魯“中國時段”暨“中國視聽展播月”啟動儀式在利馬舉行。此次秘魯“中國時段”的簽約和啟動，是在拉美國家開通的第四個“電視中國劇場”，將為廣大秘魯觀眾帶來《三體》《山海情》《玫瑰的故事》等數十部中國優秀視聽節目。當天，活動現場舉行了《三體》西語版拉美地區首發儀式和《三體》配音秀展示、《鳥瞰新重慶》國際版首發式，以及“光影新重慶”影像展等系列活動。



11日，《美麗中國 美麗巴西》畫册首發式暨圖片展開幕式在巴西里約熱內盧舉行。該畫册及圖片展以“不以山海為遠 中國巴西攜手前行”為主線，通過“歲月悠悠 山河遠闊”“人文薈萃 文明交響”“砥礪前行 互鑒共進”“跨越山海 同譜新篇”四部分，集中展示中國與巴西兩國的自然風光、歷史文化、經貿往來、人文交流、合作成果等內容。



12日，“中巴青年故事會”在巴西聖保羅大學舉辦，200餘名巴西聖保羅大學師生和各界人士就深化中巴人文交流展開熱烈討論。當天，聖保羅大學還舉辦了“巴西青年看中國”優秀作品展映。