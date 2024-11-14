丁薛祥會見聯合國秘書長古特雷斯

中評社北京11月14日電／據新華社消息，11月13日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在阿塞拜疆首都巴庫出席世界領導人氣候行動峰會期間會見聯合國秘書長古特雷斯。



丁薛祥表示，中國堅定實施應對氣候變化國家戰略，把綠色化、低碳化作為實現高質量發展的關鍵環節，制定實施一系列政策舉措，實現了生態效益和經濟效益的雙贏。中國向世界宣布力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，是經過深思熟慮作出的鄭重承諾。應對氣候變化，關鍵在於務實行動。中國歷來言必信、行必果，不論國際形勢如何變幻，不管其他國家政策如何變化，中國積極應對氣候變化的決心和行動都不會改變。



丁薛祥表示，中國堅定捍衛多邊主義，始終維護以聯合國為核心的國際體系，支持《聯合國氣候變化框架公約》在全球氣候治理中的主渠道地位，承擔大國責任，展現大國擔當，為應對氣候變化國際合作作出重要貢獻。中方願同各方一道，開展務實坦誠的交流與合作，摒棄單邊主義，推動COP29取得積極成果，為氣候多邊進程注入正能量。



古特雷斯表示，聯合國高度評價中國推進“雙碳”目標的努力和貢獻，感謝中國長期以來對聯合國事業的有力支持，願同中國加強合作，共同維護多邊主義，推動COP29取得成功，更好應對全球氣候變化挑戰。