中外人士話“全球南方”媒體智庫合作新機遇

中評社北京11月14日電／據新華社消息，當地時間11月11日至12日，“全球南方”媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅舉行。會上宣讀了中國國家主席習近平和巴西總統盧拉的賀信。來自新興市場國家和發展中國家的與會人士表示，此次論壇為“全球南方”媒體智庫就探討交流共同時代課題提供平台，為未來開展更深入合作開拓思路、創造機遇。



巴西中國問題研究中心主任羅尼·林斯認為本次論壇具有積極意義。他說，媒體智庫通過分享中國擺脫貧困、共建“一帶一路”合作成果等範例，可供全球南方國家參考借鑒，因此其在全球南方國家交流交往中發揮著重要作用。“全球南方”媒體智庫今後可積極發聲，共同探討如何應對當下全球挑戰。



肯尼亞非洲政策研究所中非中心執行主任丹尼斯·穆內內說，這次論壇是增進友誼、深化合作、互學互鑒的重要平台，提高了全球南方國家在國際舞台上的音量，有利於推動實現更加平衡的全球化。



黎巴嫩《消息報》英文版主編賈邁勒·古森表示，中國媒體一向在全球南方國家共同關心的發展議題上發揮積極作用，尤其是在減貧、公共衛生和可持續發展等領域。中方媒體的相關報導不僅讓國際社會更加關注全球南方國家的發展訴求，也讓這些國家能在應對共同挑戰時相互學習、共同進步。



阿根廷阿中研究中心主任帕特裡西奧·朱斯托認為，拉美地區國家和中國不僅在貿易投資上合作成果豐碩，還在促進和平與穩定等共同關注的議題上展現出強烈的合作意願。中國提出的三大全球倡議契合全球南方國家對於和平與發展的追求，研究和傳播相關倡議是媒體智庫的重要職責。



烏拉圭通訊社總編輯勞爾·卡裡塔特表示，在百年未有之大變局下，想要理解“全球南方”重要成員之一的中國，需要從其悠久歷史中尋找解答。希望同中國媒體智庫的合作交流能拓展到文化及思想層面，讓世界更全面地認識中國。

