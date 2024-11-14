美國各界人士呼籲美中繼續交流合作

中評社北京11月14日電／據新華社消息，美國致力於促進美中交流的非政府組織華美協進社12日就美中關係走向舉行會議，與會美國政學工商等各界人士呼籲兩國繼續開展交流合作。



中國駐紐約總領事陳立在致辭中表示，中美是夥伴而不是對手，要繼續堅定發展中美關係的信心；中美經貿是互利共贏而不是你輸我贏，要繼續堅定加強中美合作的信心。



美國前副國務卿、基辛格協會前副會長羅伯特·霍馬茨表示，美中兩國應推動在教育、旅遊和文化等方面交流，這有利於重建互信。美中兩國在氣候變化、醫療、教育、貿易投資等方面進行合作，將使世界更美好。目前美中省州級和市級交流更為密切，希望兩國增加雙向留學生人數。



美國明晟公司董事局主席兼首席執行官亨利·費爾南德斯說，美中關係是當今世界最具影響力的雙邊關係，美中之間貿易投資、教育和文化聯繫的加深都能給兩國帶來益處。解決氣候變化等全球挑戰，離不開美中合作。



喬治·布什美中關係基金會總裁兼首席執行官戴維·法爾斯坦說，美中在應對氣候變化、抗癌等領域的合作十分重要。美中關係企穩符合兩國的利益。



華美協進社總裁葛曉初表示，美國大選後，美中優先進行經濟對話至關重要，兩國間加強教育、藝術和民間交流也有助於深化彼此理解。



本次會議吸引了來自美國多地約200人參加。除聚焦中美關係走向外，與會嘉賓還就中美貿易、投資、人工智能和社會文化等議題進行了討論。