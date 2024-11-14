李強河北調研：創新驅動發展　全面綠色轉型

11月13日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在河北調研。這是李強在白洋澱詳細瞭解生態環境治理保護情況。（來源：新華網） 中評社北京11月14日電／據新華網報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強11月13日在河北調研。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於京津冀協同發展的重要指示精神，堅持創新驅動發展，加快全面綠色轉型，高標準高質量建設雄安新區，在推進京津冀協同發展中展現新作為。



在雄安新區，李強首先來到中國衛星網絡集團，聽取企業建設運營、衛星互聯網產業發展等介紹，察看星網系統運行及應用情況。李強指出，產業集聚是城市發展的基礎。要不斷完善有利於承接北京非首都功能、集聚創新要素資源的體制機制，積極推進標誌性疏解項目落地，吸引更多競爭力、帶動力強的企業入駐，廣泛吸納優秀人才，培育高新產業體系，為雄安新區發展注入新動能。初冬的白洋澱碧波蕩漾。李強來到這裡，詳細瞭解白洋澱生態環境治理保護情況，察看水質抽樣檢測結果，對澱區水生態環境持續改善表示贊許。李強說，良好生態環境是雄安新區的重要價值體現。要堅持生態優先、綠色發展，推進白洋澱及上下游協同保護和生態整體修復，將自然生態優勢轉化為經濟社會發展優勢。李強強調，要全面貫徹落實黨中央關於建設雄安新區的戰略部署，提高基礎設施建設和公共服務水平，持續完善城市功能，營造現代化宜居宜業環境，積極發展新業態、新模式，培育新增長點，把智能、綠色、創新打造為雄安新區的亮麗名片。



在保定，李強來到同光半導體股份有限公司，聽取企業科技創新進展匯報，走進晶體生長車間瞭解工藝流程，詳細詢問相關技術指標。李強勉勵企業把握前沿趨勢，加大研發投入，努力攻克關鍵核心技術難題，不斷提升競爭優勢。李強來到涿州市小清河分洪區南圍堤建設工程現場，察看項目最新進展，聽取河北省災後重建重大水利工程等情況匯報，與設計施工監理人員交流。李強說，去年河北省遭受歷史罕見特大暴雨洪災，災後恢復重建時間緊、任務重。要加快推進房屋重建和修繕加固、水毀公路修復提升等任務，進一步加強防洪工程體系規劃建設，扎實做好河道疏浚、堤壩加固、水庫布局等工作，嚴把質量關，切實提高防大汛、抗大險能力。李強叮囑當地幹部，冬季來臨，要把受災群眾生活保障工作想得再細些，一件一件落實好，確保他們安全溫暖過冬。



李強充分肯定河北經濟社會發展成就，希望河北全面貫徹落實習近平總書記關於河北工作的重要指示精神，銳意進取，奮發作為，為全國發展大局作出更大貢獻。



吳政隆陪同調研。