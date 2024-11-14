外交部：著眼中拉“惠民”屬性加強團結合作

中評社北京11月14日電／據新華社消息，外交部發言人林劍13日表示，中方將秉持真實親誠理念和正確義利觀，著眼中拉關係的“惠民”屬性，繼續加強同拉美國家團結合作，不斷提高雙方人民的獲得感和幸福感。



當日例行記者會上，有記者問：我們注意到，在本屆進博會上，秘魯羊駝玩偶成為大家關注的熱點之一，得到了“溫暖駝”的美譽。秘魯手工藝人馬馬尼在接受採訪時表示，中國已成為他和鄉親們的福地，讓他們有了更多收入，生活蒸蒸日上，請問發言人對此有何評論？



“我們也聽說了秘魯手工藝人馬馬尼的故事。”林劍說，軟萌可愛的羊駝製品吸引了一大批中國消費者，是進博會名副其實的“人氣王”。據瞭解，原來馬馬尼經營的手工作坊衹有一層，一年僅能賣出百餘只羊駝製品，現在作坊不僅擴建到三層，還帶動幾百位手工藝人發家致富。正如他們所說，“遠在地球另一端”的中國徹底改變了他們的生活。



林劍表示，中國在同拉美國家開展合作時，始終優先考慮重大民生項目，像“溫暖駝”這樣令人振奮又感動的例子還有很多。比如貫穿巴西南北的“電力高速路”美麗山特高壓直流輸電工程，不僅為工業重鎮提供充足電能，還解決了2200多萬巴西人電力短缺問題。中國還在拉美實施了很多“小而美”的民生項目，比如中國援建哥斯達黎加兩個城市的供水項目，讓當地近4萬居民喝上了放心水，激活了當地因水污染停滯多年的經濟。



“中方將秉持真實親誠理念和正確義利觀，著眼中拉關係的‘惠民’屬性，繼續加強同拉美國家團結合作，不斷提高雙方人民的獲得感和幸福感。”林劍說。