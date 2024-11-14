丁薛祥出席“國際零碳島嶼合作倡議”發布會

中評社北京11月14日電／據新華社消息，11月13日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在阿塞拜疆首都巴庫出席由中方主辦的“國際零碳島嶼合作倡議”發布會並致辭。



丁薛祥表示，中國高度重視應對氣候變化，充分理解小島嶼國家在氣候變化問題上的特殊處境和關切。習近平主席表示，中方將繼續在南南合作框架內為小島嶼國家應對氣候變化提供力所能及的支持。近年來，中國同小島嶼國家共建低碳示範區，開發實施減緩和適應項目，成立中國－太平洋島國應對氣候變化合作中心，積極助力小島嶼國家應對氣候變化和改善民生福祉。



丁薛祥指出，解決島嶼生存危機是全人類的共同責任。我們要攜手提升島嶼適應氣候變化能力，加強島嶼基礎設施建設，強化防災減災領域科學研究和技術創新。推進島嶼綠色低碳轉型發展，因地制宜建設清潔能源體系，發展綠色產業，保護海島資源，維護海洋生態。加強島嶼應對氣候變化國際合作，探討建立“國際零碳島嶼合作組織”，促進資源共享、技術交流和經驗互鑒，幫助小島嶼國家更好應對氣候變化挑戰。中方願同各方密切合作，共同推動零碳島嶼目標早日實現，建設綠色之島、美麗之島、安全之島、幸福之島。



發布會在聯合國氣候變化大會“中國角”舉辦。馬爾代夫總統穆伊茲、聖多美和普林西比總理特羅瓦達、格林納達總理米切爾、《聯合國氣候變化框架公約》秘書處執行秘書斯蒂爾等出席並先後致辭。