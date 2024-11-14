綜述：譜寫中拉人文交流新篇章

中評社北京11月14日電／“天涯若比鄰”——這句唐朝詩人王勃的千古名句，既是8年前秘魯國家考古人類學歷史博物館“華夏瑰寶展”的主題，也是多年來中國和秘魯傳統友好、民心相親的生動寫照。



2016年11月，習近平主席對秘魯進行國事訪問期間，出席中拉文化交流年閉幕式並參觀了“華夏瑰寶展”。在活動現場，習近平主席饒有興趣地講起中國文物背後的文化故事，成就中拉人文交流史上的一段動人佳話。



對時任博物館館長伊萬·蓋齊而言，當時場景至今歷歷在目。“習近平主席是一位中國文化的‘薦寶人’。”他在接受新華社記者採訪時說。



“這件文物來自中華文明的發源地”



紋飾精美的新石器時代玉器、展現大唐盛世的唐三彩、重現絲綢之路中西交流的瓷器……“天涯若比鄰－華夏瑰寶展”在秘魯首都利馬所展出的百餘件展品，取自於中華文明的歷史長河，極大豐富了秘魯觀眾對中華文化的認知。



陪同參觀期間，令蓋齊印象最深的一幕是，習近平主席在兵馬俑前駐足，向一同觀展的秘魯領導人說，“這件文物來自中華文明的發源地，陝西。也是我的老家”。



“習主席在現場還特別介紹了一尊蹲姿的兵馬俑。”蓋齊說，“一位世界大國的領導人能像專家一樣熟悉文物的細節，讓我們這些考古學家感到很驚喜。”



“習主席讓我們感受到，他是這樣熱愛自己的國家。”蓋齊說，他非常欽佩習近平主席對文明和歷史的深刻理解和獨到見解。

