【
大
中
小
】 【
打 印
】
劉建超會見阿塞拜疆新阿塞拜疆黨幹部考察團
http://www.CRNTT.com
2024-11-14 10:16:12
中評社北京11月14日電／據新華社消息，11月13日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在南京會見由阿塞拜疆新阿塞拜疆黨副主席兼中央辦公廳主任布達戈夫率領的幹部考察團。雙方就落實兩國元首重要共識，加強黨際交往和政治對話，推動兩黨兩國關係發展等交換意見。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國與阿塞拜疆綠色合作前景廣闊
(2024-11-10 15:17:01)
中國與阿塞拜疆綠色合作前景廣闊
(2024-11-10 14:39:03)
金磚機制推動國際秩序朝更加公平的方向發展
(2024-10-22 15:40:03)
巴基斯坦證實向阿塞拜疆出售“梟龍”戰機
(2024-09-28 08:03:21)
阿塞拜疆列裝“梟龍”戰機
(2024-09-28 07:56:43)
阿副總理：阿塞拜疆樂見中國取得巨大成功
(2024-09-27 18:16:01)
阿塞拜疆執政黨在議會選舉中獲勝
(2024-09-02 11:32:06)
阿塞拜疆提前舉行新一屆議會選舉
(2024-09-01 17:51:29)
阿塞拜疆正式申請加入金磚國家合作機制
(2024-08-21 10:01:45)
中國再添“戰略夥伴”，區域合作邁入新階段
(2024-07-09 15:58:24)