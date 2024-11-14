劉建超會見阿塞拜疆新阿塞拜疆黨幹部考察團

中評社北京11月14日電／據新華社消息，11月13日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在南京會見由阿塞拜疆新阿塞拜疆黨副主席兼中央辦公廳主任布達戈夫率領的幹部考察團。雙方就落實兩國元首重要共識，加強黨際交往和政治對話，推動兩黨兩國關係發展等交換意見。