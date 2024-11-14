中國藏學家交流團訪問愛沙尼亞

中評社北京11月14日電／據新華社消息，由中國國務院新聞辦公室組織的中國藏學家交流團10日至13日訪問愛沙尼亞，與愛外交部官員、媒體記者和有關人士就新時代中國西藏發展成就，西藏各族人民共享教育、醫療、生態環境保護等發展成果進行了深入探討交流。



交流團由西藏對外文化交流協會秘書長坦妮婭任團長，成員包括中國藏學研究中心、電子科技大學、《中國藏學》雜誌的藏學專家學者等。



在與愛沙尼亞外交部人權與移民事務大使卡特琳·基維的座談中，交流團專家介紹了中國西藏的基本情況，強調西藏民主改革以來，各族人民積極行使憲法和法律賦予的權利，平等發展，共享教育、醫療、生態環境保護等發展成果，都過上了好日子。針對基維提出的西藏藏語教學和宗教信仰自由問題，交流團均給予積極回應，側面駁斥美國等西方國家和達賴集團長期以來涉藏的抹黑污蔑，幫助愛方樹立對西藏的正確認知。



交流團還在當地舉辦媒體沙龍活動。在回答記者有關西藏經濟發展情況、公費教育體系，以及如何去西藏旅遊的提問時，交流團介紹道，自2015年起，西藏全體居民人均可支配收入增速連續8年居全國首位，西藏也是全國首個實施15年公費教育的地區，西藏正以更加開放的姿態迎接世界各地的人們前來探索體驗。訪問期間，交流團還為在愛沙尼亞的華僑華人、留學生和中資企業代表作了專題報告。



本月7日至10日，交流團已對拉脫維亞進行了訪問。