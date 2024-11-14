甲森西：中國持續為亞太區域發展貢獻力量

中評社北京11月14日電／據新華社消息，亞太經合組織工商咨詢理事會成員、泰國商會、貿易委員會副主席甲森西·巴吞沙日前在曼谷接受新華社記者專訪時表示，中國在亞太經合組織中發揮著關鍵作用，例證之一是中國通過不斷深化與其他經濟體的經貿合作，持續為亞太區域的繁榮穩定貢獻力量。



甲森西說，當前全球經濟增長乏力，不少國家都背負著沉重債務負擔。與此同時，地緣政治衝突持續升級，貿易保護主義和逆全球化思潮呈現抬頭趨勢。他認為，在全球化遭遇逆風的大背景下，以推動貿易投資自由化便利化為目標的亞太經合組織的重要性進一步凸顯。



在甲森西看來，作為世界第二大經濟體和最大發展中國家，中國的發展為世界創造機遇。中國是亞太絕大多數經濟體的主要貿易夥伴，是亞太地區經濟增長的重要引擎。中國積極推動構建開放型世界經濟，加強與各國經貿合作，將在進一步推動區域經濟一體化中扮演關鍵角色。



“我認為世界需要團結協作，我們比以往更需要開放，需要更充分、更深入地瞭解彼此。‘關門’增加貿易壁壘沒有意義，不會讓任何一方受益。”甲森西說。



亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議即將在秘魯利馬舉行。甲森西表示，亞太經合組織成立30多年來，在眾多合作領域取得引人注目的成果。其中，工商咨詢理事會致力於匯集企業界人士的意見，便於各成員經濟體領導人廣泛聽取、采納建議，為亞太經合組織取得成績作出了貢獻。



甲森西說，全球氣候變暖、極端天氣頻發令各國經濟受到衝擊。今年以來，許多國家遭遇了嚴重洪水和極端炎熱天氣，農業生產遭到破壞，引發糧食安全問題。“我們需要在亞太經合組織這樣的平台，討論氣候變化和糧食安全這些重要議題，因為這事關民計民生和全球發展穩定。”



甲森西表示，在應對全球氣候變暖和能源轉型方面，中國的綠色低碳發展走在全球前列，光伏、電動汽車等行業“領跑”全球，有效對接各國綠色發展需求，為全球可持續發展作出貢獻。

