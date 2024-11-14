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“全球南方”本幣融資合作研討會在巴西舉行
http://www.CRNTT.com   2024-11-14 10:52:41


這是11月12日在巴西聖保羅拍攝的“全球南方”本幣融資創新合作研討會現場。（圖源：新華社）
　　中評社北京11月14日電／據新華社報導，“全球南方”本幣融資創新合作研討會12日在巴西聖保羅舉行。與會嘉賓圍繞“全球南方”本幣合作趨勢及發展前景展開研討交流。大家普遍認為，面對更加緊密的南南貿易往來，“全球南方”本幣合作前景廣闊、大有可為，加強本幣合作有助於推動“全球南方”國家經濟融合發展，實現互利共贏。
 


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