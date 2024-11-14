網評：中國調查歐盟白蘭地，這些細節需關注

中評社北京11月14日電／網評：中國調查歐盟白蘭地，這些細節值得關注



來源：中國網 作者：周密 商務部國際貿易經濟合作研究院研究員



反傾銷是WTO常用的貿易救濟手段，既保護成員國同類產品免受不正當傾銷的衝擊，也敦促相關出口企業合理定價。



11月11日，中國商務部發布公告，決定對原產於歐盟的白蘭地採取臨時反傾銷措施，以保證金或保函的形式實施。自1月5日啟動反傾銷調查後，商務部通過調查取證和比對最終裁定，歐盟白蘭地存在傾銷，中國白蘭地產業受到實質性損害威脅，且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。在8月底得出初步調查結論後，商務部的決策經歷了3個階段。8月底表示暫不對歐盟白蘭地徵稅；10月8日宣布採取臨時反傾銷措施，進口經營者向中國海關支付相應的保證金；11月11日的公告補充說明了支付形式，並未改變反傾銷的裁定結果。



各公司的傾銷幅度也未發生變化，只是增加了實施臨時反傾銷措施的支付形式，既可以採用保證金，也可以採取保函。



從各公司保證金比率可以看出，此次調查對象分為三類：第一類是被抽樣調查的公司，包括法國的馬爹利、軒尼詩和埃•雷米馬丹（人頭馬的出產商）等3家企業，傾銷幅度分別為30.6%、39.0%和38.1%；第二類是62家配合調查的公司，傾銷幅度為34.8%；第三類為其他歐盟白蘭地生產公司，傾銷幅度為39.0%。據海關總署數據，今年1－9月，中國共進口白蘭地2453.8萬升，進口金額合計64.2億元，其中法國是最大進口來源國，進口量為2360.9萬升，占總進口量的96.2%，進口金額63.8億元，占總進口額的99.4%。



雖然法國白蘭地的均價略高，但其在中國市場通過壓低售價擴大市場占有率，憑借品牌溢價和不同於其他市場的定價策略，獲得了顯著的競爭優勢，進一步擠壓了中國本土白蘭地企業的生存空間。



值得注意的是，11月11日的補充公告實際上放寬了保證金的支付要求，企業可以選擇支付保證金或採取保函方式。保證金並不等同於反傾銷稅，在條件發生變化後可退還。但保證金需要企業提前支付，這在一定程度上影響了企業的現金流。而保函則由銀行或金融機構出具，確保企業在未來支付稅款時具備支付能力，緩解了對企業資金流動的壓力，有助於減少反傾銷措施對供應鏈的短期衝擊。



中國的消費市場潛力巨大，消費場景更為多元。中國持續擴大開放，降低進口稅率、增加進口渠道，為各國產品提供越來越大的市場機遇。各國企業踴躍參展進博會便是對中國持續擴大開放政策的高度認可。中歐之間有著廣泛和長期的共同利益，推動雙邊貿易穩定、可持續發展，減少對市場預期的影響對雙方和全球市場穩定都有著積極和重要的作用。