中評社北京11月14日電／網評：現實題材年代劇何以直抵人心



來源：光明日報 作者：張梓軒 北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員



近日，電視劇《小巷人家》熱播。該劇圍繞20世紀70年代末蘇州棉紡廠家屬區一條小巷裡居住的兩家人展開故事講述，對當時社會面貌的真實細膩還原，以及人物在時代大潮中奮鬥與成長的生動再現，引發觀眾熱烈共鳴。



反映時代精神，記錄時代變遷，展現時代風貌和人民生活，是影視工作者的重要使命。近年來，像《小巷人家》這樣的一批現實題材年代劇屢屢見諸熒屏，引發廣泛好評，如《喬家的兒女》《父輩的榮耀》《南來北往》《夢中的那片海》等。它們共同鋪展開五彩斑斕的時代畫卷，傳遞出歲月變遷中一代又一代中國人堅韌不拔的奮鬥精神，在較長的故事時間跨度中映照當代中國社會發展的進程，並以精良的製作帶給觀眾良好的審美體驗。



奮鬥精神從來不是一句抽象的口號或一個簡單的定義，我們以熱烈的實踐與創造，賦予它豐富的意蘊。如何對奮鬥精神的豐富內涵進行詮釋，使其不局限於單一樣貌，能引發觀看群體的思想與情感共鳴，是創作者需要破解的難題。家庭責任下的奮鬥帶有中國人明顯的文化烙印。在家庭責任的擔當之外，個體在夢想驅動下的拼搏也成為奮鬥精神的重要內容。



電視劇《小巷人家》裡，父母為了子女的成長、家庭的生計而辛勤付出、咬牙堅持，為家庭幸福而努力奮鬥。電視劇《喬家的兒女》中，喬家有五個孩子，長兄如父的喬一成在家庭變故下毅然挑起重擔，為了弟弟妹妹們能有更好的生活和未來而不懈努力。這種為了家庭而奮鬥的精神，體現了中國人骨子裡對親情的守護和責任擔當。電視劇《夢中的那片海》中的青年們，在改革開放的浪潮下，懷揣各自的夢想奮勇向前，這種夢想驅動的奮鬥是當代中國人精神風貌的真實寫照。



現實題材年代劇不僅要對奮鬥精神作出豐富而可信的詮釋，還要能提煉年代特質，記錄時代變遷。不少創作將故事置於改革開放四十餘年間的時空背景下，觀照經濟社會的發展與進步，劇中的角色既是時代的參與者，也是時代的見證者，以獨特視角呈現行業變遷與人物奮鬥歷程。比如，電視劇《南來北往》中，從蒸汽機車到動車高鐵，展現了中國鐵路的快速發展；電視劇《父輩的榮耀》展現了中國林業從傳統采伐到生態保護的深刻轉變，等等。這些劇集在對社會行業發展的展卷中，借由故事中人物的代際延續，深刻展現了中國社會的巨大變遷。



優秀的現實題材年代劇之所以被認為具有較高的藝術價值，還與其對年代質感的打造有關。年代質感的鮮明體現之一就是對時代場景的真實還原。在場景布置和畫面呈現上，創作者多根據故事發生的不同時間，精心還原各個年代的不同特色，在建築風格、服裝道具、街頭巷尾的氛圍營造上摳細節、下功夫，使觀眾仿佛真的置身於那個時代。以《小巷人家》為例，劇集的場景布置精細。從大的場景來看，劇組找到了一處具有年代特色的小巷進行實景拍攝，城市輪廓、建築風格等都符合故事所屬的年代特色；從小的細節來看，人們的日常穿著、生活用品、出行工具等細節，也都真實地展現了那個時代的風貌，讓經歷過那個年代的觀眾產生強烈的代入感，年輕觀眾也能借此瞭解過去的生活。此外，年代質感還體現在對人物的立體塑造上。立體塑造，既表現為人物性格的鮮明多元，還表現為人物在較長的故事時間跨度中的成長，讓觀眾能夠清晰看到人物的發展軌跡，深切感受到他們的生命力，從而更容易產生共情。



現實題材年代劇記錄的是並不久遠的歷史，講述的是中國人正在行進中的偉大征程，展現的是當代社會發展的波瀾壯闊，讓年輕一代更加瞭解我們的家與國所經歷的艱辛與奮鬥，也啟迪他們更加珍惜當下的美好生活。這些優秀劇集共同展現的情感溫度和精神力度，共同厚植的奮鬥精神和家國情懷，將給予屏幕前的觀眾持久的激勵與滋養。