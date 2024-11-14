山東省在專項工作中推動各類監督同向發力

山東省紀委監委開發監督貫通應用平台，利用大數據監督，為加強政治監督、做實日常監督、深化專項監督提供支撐。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，推動完善黨和國家監督體系，是黨章賦予紀檢監察機關的重大職責。黨的二十屆三中全會對完善以黨內監督為主導、各類監督貫通協調機製作出部署安排。近年來，山東省紀檢監察機關以黃河重大國家戰略專項監督為牽引，積極探索以黨內監督為主導、各類監督貫通協調的有效路徑，既有效確保黃河流域生態保護和高質量發展落地落實，又有力推動監督體系健全完善、跨地區跨部門重大戰略協同監督權威高效。



強化在專項監督中推動各類監督貫通協調的政治意識



這是扛牢“兩個維護”重大政治責任的必然要求。黃河流域生態保護和高質量發展，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。今年，習近平總書記在山東考察時強調，山東要在全國發展大局中定好位、挑大梁，繼續在服務和融入新發展格局上走在前、在增強經濟社會發展創新力上走在前、在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前。近期，習近平總書記在甘肅主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會，再次強調以進一步全面深化改革為動力，開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面。紀檢監察機關必須迅速跟進，匯聚監督合力，以實際行動擁護“兩個確立”、踐行“兩個維護”。



這是服務保障現代化強省建設的有效路徑。黃河流域生態保護和高質量發展是重大國家戰略。紀檢監察機關必須聚焦中國式現代化這個最大的政治，以黃河重大國家戰略專項監督為發力點，帶動各類監督主體同題共答、同向發力，為譜寫中國式現代化山東篇章提供堅強保障。



這是推動完善黨和國家監督體系的務實舉措。確保黃河流域生態保護和高質量發展落地落實，需要釋放監督體系的最大張力。以黃河重大國家戰略專項監督為牽引，能夠有力促進各類監督依據職責發揮作用，強化統籌銜接、貫通協調、關聯互動、優勢互補，從而構建起系統集成、協同高效的立體監督網。



這是實現紀檢監察工作高質量發展的應有之義。以黃河重大國家戰略專項監督為牽引，探索完善各類監督貫通協調機制，讓各級紀檢監察機關找到了推動政治監督具體化、精準化、常態化的有效路徑和科學方法，進一步夯實了紀檢監察工作高質量發展的基礎。



