特朗普任命馬斯克掌管“政府效率部”

馬斯克（左）在大選期間投入超過1.3億美元為特朗普助選。（圖源：法新社） 中評社北京11月14日電／據大公報報導，特朗普在聲明中稱，馬斯克和拉馬斯瓦米將從政府外部為白宮提供“建議和指導”，並將與美國行政管理和預算局合作，“推動大規模結構性改革，創造一種前所未有的創業式政府”。“他們將為我的政府鋪平道路，以拆除政府官僚體系，削減多餘法規，減少開支浪費，並重組聯邦機構。”



尚無具體運作細節



特朗普要求馬斯克和拉馬斯瓦米在2026年7月4日之前完成工作，一個“規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府，將是在《獨立宣言》發表250周年之際送給美國的完美禮物”。馬斯克早前曾指出，希望將聯邦支出削減至少2萬億美元（15.6萬億港元），但分析人士認為，這一目標很難實現。美國政府2024財年支出約為6.8萬億美元。



馬斯克隨後在X平台上轉發特朗普的聲明並連發多條帖子，稱“（政府效率部）將在整個系統中發出衝擊波”，“有些政府雇員不僅浪費公帑，更是十惡不赦”。他還透露，該部門的所有行動都會放到網上，以達到最大程度的透明化運作，並將設立“最愚蠢開支排行榜”。拉馬斯瓦米則在X上發文稱：“我們絕不手軟。”



馬斯克在今年大選期間投入超過1.3億美元為特朗普助選。拉馬斯瓦米是出生在俄亥俄州的印度裔製藥企業創始人，曾參與共和黨內初選，他當時提出，為節省開支可關閉聯邦調查局（FBI）、教育部及核能管理委員會。



美媒指出，“政府效率部”並非美國政府機構，而是“獨立於政府之外”，向白宮官員提供改革建議。這一安排將允許馬斯克繼續領導其商業帝國，並在未經參議院批准的情況下上任。

