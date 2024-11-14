特朗普擬上任首日嚴打非法移民

來自委內瑞拉的非法移民從墨西哥翻越邊境墻，試圖入境美國。（圖源：法新社） 中評社北京11月14日電／據大公報綜合路透社、CNN報導：特朗普將於2025年1月20日再度入主白宮，外媒預計他上任首日將實行一系列行政措施，嚴厲打擊非法移民，並取消拜登政府的入境假釋計劃，不再容許有美國擔保人的人士以人道主義原因申請合法入境美國。



特朗普上台後，預計立即啟動他的移民政策，包括兌現選前承諾，將人數創紀錄的非法移民驅逐出境。這波大刀闊斧的行動將由即將上任的“邊境沙皇”霍曼和其他共和黨移民強硬派官員主導。



此外，特朗普還可能叫停拜登近年來允許數十萬移民合法入境的計劃，並要求那些臨時入境許可過期的人自願離境。



美國國土安全部估計，2022年有1100萬名沒有合法身份的移民，這一數字現在肯定已經增加。根據美國移民和海關執法局的數據，預計最終會有逾百萬非法移民被驅逐。



有消息稱，特朗普將賦予聯邦移民官員更大的自由度，逮捕沒有犯罪紀錄的非法移民、向美墨邊境增兵以及重啟邊境圍墻建設。包括支持哈馬斯和違反學生簽證條款的留學生也可能被列為優先驅逐的對象。移民與海關執法局在驅逐出境時可能會動用軍用飛機，並尋求其他政府機構協助運送被驅逐者。