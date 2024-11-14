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助力海外產品與中國市場更快更好“相遇”
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2024-11-14 10:48:15
在第七屆進博會中東歐國家特色商品中心展台，觀眾正在挑選展品。（圖源：海外網）
中評社北京11月14日電／據人民日報海外版報導，11月10日，第七屆中國國際進口博覽會在上海圓滿收官。6天裡，近3500家參展商、約800個採購團體乘興而來、滿載而歸。每年進博會上，總能看到全球多國華商奔走忙碌的身影。把海外特色產品引進中國市場，與中國企業搭建信息交流橋梁，為促成中外經貿合作提供助力，海外華商的進博故事，也是華僑華人為中外經貿牽線搭橋的生動縮影。
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