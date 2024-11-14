台商台企加速融入大陸新發展格局

中評社北京11月14日電／“基於廣西獨特的區位優勢和巨大的發展潛力，今年我已經3次到訪廣西。”台灣中華兩岸企業發展聯合總會總會長、諾薩克集團主席趙世聰在第二十屆桂台經貿文化合作論壇期間表示，廣西沿邊沿海臨港，將為台企台商帶來更多的投資機遇和更廣闊的發展空間。



第二十屆桂台經貿文化合作論壇近日在廣西壯族自治區南寧市舉行。兩岸嘉賓就支持推動桂台產業合作以及科技、文旅等領域不斷融合發展等展開深入探討。



搶抓融合發展機遇



廣西是大陸與台灣經貿文化交流合作的先行省份之一。桂台經貿文化合作論壇已經成功舉辦20屆，成為推動兩岸關係和平發展、融合發展的重要平台。



“電子、汽配、旅遊、食品加工、現代特色農業等6個鮮明特色的產業集群構成了桂台經貿合作的亮麗風景。”全國台灣同胞投資企業聯誼會監事長黃明智稱，將繼續發揮橋梁紐帶作用，積極推動桂台產業合作，促進兩岸融合發展。



廣西壯族自治區人民政府主席藍天立表示，願意與廣大台胞台企攜手搶抓發展機遇，進一步提升經貿合作廣度；堅持互利共贏，進一步提升產業融合深度；以各類產業園區為重點載體持續深化務實合作，大力發展優勢特色農業，促進數字經濟、汽車等產業鏈供應鏈深度融合，打造桂台文旅合作升級版。



目前，廣西正大力構建市場化、法治化、國際化一流營商環境，建設鑄牢中華民族共同體意識示範區，打造國內國際雙循環市場經營便利地，讓包括台商在內的各方面投資者安心、順心、信心、暖心。這種用心，趙世聰深深感受到了。“我們集團決定抓住機遇，進一步落實與廣西在防城港的投資合作項目。”

