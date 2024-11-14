見證“中國奇跡”　台灣同胞在珠海“圓夢”

中評社北京11月14日電／據中國台灣網消息，細雨朦朧的天空，回蕩著震耳欲聾的轟鳴，數架戰機如“神鷹”翱翔於天際，展現出強大的動力與無比的威嚴……13日的廣東珠海國際航展中心，迎來了近50名來自寶島台灣的媒體人和青年朋友，作為首次觀看珠海航展的“新人”，他們中的不少人告訴記者，此次珠海行堪稱“圓夢”之旅。



12日上午，第十五屆中國國際航空航天博覽會在珠海拉開帷幕，本屆航展為期6天，共吸引47個國家和地區的1022家企業參展。開幕式當天，萬眾矚目的解放軍新一代隱形戰鬥機殲－35A正式亮相，成為本屆航展最閃耀的“明星”。



步入航展中心，一架架解放軍新式戰機瞬間映入眼簾。殲－20、運－20、轟－6K……目之所及，皆是讓人心潮澎湃的“國之重器”。



“跟著人潮行進到表演區域，猛地抬頭就看到一架戰鬥機呼嘯而過，這樣的近距離接觸與之前在熒幕上看到的很不一樣。”來自台灣台中的蕭家慶說，很榮幸受邀參加此次珠海航展，身邊的小夥伴們都很羨慕自己。記者注意到，蕭家慶的手中拎有兩個“分量十足”的戰機模型，他笑著說，要把這些作為禮物送給遠在台灣的家人和朋友，希望他們有機會也能到珠海看展。



今天的珠海，天公並不作美，但卻絲毫不曾影響台灣同胞們的熱情。“很開心在戰機表演中看到一架殲－35A起降，自己也情不自禁跟著現場觀眾一起呐喊。”同樣來自台灣台中的陳翰霖說，來之前自己做了很多功課，瞭解到殲－35A的許多性能包括巡航時間、作戰半徑以及隱形功能等都已超越國外同類型對手，這些都說明，中國的軍事裝備正以堅定的步伐走在世界前列。



“很遺憾，今天沒有帶攝影器材前來，無法更好地記錄下這些動人的時刻。”長期在島內從事新聞報導工作的台灣媒體人黃富貴說，從殲－20到殲－35A，大陸已經擁有了兩代隱形戰機，證明了我們日益強大的軍事實力，身為中華兒女，自己感到與有榮焉。

