】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
秘魯學者：中國是全球經濟體系中的關鍵角色
http://www.CRNTT.com   2024-11-14 10:47:19


秘魯天主教大學東方研究中心教授埃斯特班·普爾·富勒（圖源：人民日報）
　　中評社北京11月14日電／據人民日報報導，11月10日，亞太經合組織（APEC）領導人會議周在秘魯首都利馬拉開帷幕。秘魯天主教大學東方研究中心教授埃斯特班·普爾·富勒（Esteban　Poole　Fuller）在接受國際在線記者專訪時表示，亞太經合組織為促進世界貿易開放貢獻良多，秘魯與中國均從中受益。他積極評價中國在全球治理中發揮的作用，稱中國倡議“為發展中國家帶來廣泛利益”。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：