秘魯學者：中國是全球經濟體系中的關鍵角色

秘魯天主教大學東方研究中心教授埃斯特班·普爾·富勒（圖源：人民日報） 中評社北京11月14日電／據人民日報報導，11月10日，亞太經合組織（APEC）領導人會議周在秘魯首都利馬拉開帷幕。秘魯天主教大學東方研究中心教授埃斯特班·普爾·富勒（Esteban Poole Fuller）在接受國際在線記者專訪時表示，亞太經合組織為促進世界貿易開放貢獻良多，秘魯與中國均從中受益。他積極評價中國在全球治理中發揮的作用，稱中國倡議“為發展中國家帶來廣泛利益”。

