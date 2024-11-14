《焚城》在台創票房佳績　贏如潮好評

中評社北京11月14日電／據中國台灣網消息，據ETtoday新聞雲報導，由潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚等領銜主演的輻射災難題材電影《焚城》在台灣上映後創下近七百萬票房佳績，贏得眾多好評。



許多影迷感嘆稱，如今港片的特效完全不輸好萊塢製作；劇情緊張刺激，如同乘坐雲霄飛車；電影中所塑造的奮不顧身的消防員形象令人肅然起敬，由衷感佩……



電影《焚城》講述了一個富商走私洋垃圾斂財，致使整個香港陷入輻射危機的故事。為阻止末日災難，由“天王”劉德華飾演的環境保護專家專家範偉立與莫文蔚飾演的代理特首Cecilia在影片中各執一詞，針鋒相對；由白宇飾演的消防隊長帶領隊友奉命奔赴前線，穿梭火場，視死如歸。整部影片在塑造慘烈災難的同時，也呈現了複雜的人性博弈。





上海師範大學影視傳媒學院講師杜梁評論道，《焚城》作為一部災難片的獨特之處在於，影片中由核輻射引發的地域性災禍看似與大眾生活相距甚遠，卻在近兩年迅速成為社會輿論的重要議題，從而使得這部作品更具幾分現實意味。



“用商業的包裝表達社會議題，讓觀眾關注這件事情。”電影《焚城》的監制江志強這樣講述他參與創作的初心。



為將虛構的災難拍出真實感，江志強在電影籌備前期做了詳盡的調查，與醫療、消防等領域的專家多次交流討教，花費近兩年時間才最終敲定劇本。電影拍攝取景遍布香港各地，劇組曾大規模動員300多人拍攝疏散場面，全片特效鏡頭超過2000個。

