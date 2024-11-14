歐盟候任高官：孤立主義從未帶給美國好結果

歐盟候任外交和安全政策高級代表、愛沙尼亞前總理卡婭·卡拉斯（圖源：人民日報） 中評社北京11月14日電／據人民日報報導，當地時間11月12日，歐盟候任外交和安全政策高級代表、愛沙尼亞前總理卡婭·卡拉斯在歐洲議會舉行的聽證會上表示，孤立主義從未給美國帶來好結果。



歐洲理事會6月決定提名卡拉斯擔任歐盟外交和安全政策高級代表，接替現任的博雷利。這也是卡拉斯首次公開發表對美國外交政策的看法。