警惕！這個“甜度爆表”的疾病風險大

中評社北京11月14日電／據新華社消息，糖尿病是嚴重威脅我國居民健康的四大類慢性病之一，也是多種疾病的危險因素，引發心腦血管、眼部、腎臟、足部等多個器官的並發症。這個“含糖量”極高的“健康殺手”初期有哪些症狀？還會帶來哪些並發症和危害？11月14日聯合國糖尿病日前夕，記者採訪了多位醫學專家。



國家衛健委發布的《高血壓等慢性病營養和運動指導原則（2024年版）》中數據顯示，我國成人糖尿病患病率約為11.9%，糖尿病前期檢出率為35.2%，50歲及以上成人糖尿病患病率更高。



北京大學第三醫院內分泌科主任洪天配表示，糖尿病的外在表現不僅僅是血糖數值的升高和異常，更重要的是其帶來的各種並發症和危害，包括心腦血管並發症、糖尿病足、視網膜病變及腎臟病變等。另外，罹患糖尿病還可能引發患者出現認知功能障礙，導致包括老年痴呆在內的多種腦部疾病發病率上升。



洪天配介紹，由糖尿病引起的動脈粥樣硬化性心血管病比例很高，包括各種類型的冠心病、缺血性腦卒中、缺血性下肢血管病變等，嚴重者會導致患者死亡。此外，糖尿病足也是糖尿病最嚴重和最複雜的並發症之一，不僅會帶來劇烈的疼痛，還要承受腳踝以下皮膚感染、潰爛，甚至深層組織也受到破壞的痛苦。



北京友誼醫院眼科主任醫師黃映湘介紹，糖尿病視網膜病變是由於患者長期高血糖導致視網膜微血管損害，同時合併視網膜神經膠質網絡病變產生的一種慢性進行性致盲性眼病。



其早期可能沒有症狀，隨著病情加重和病期增長，會導致多種眼部組織受累，如玻璃體、虹膜、晶狀體、視神經、視網膜，導致患者眼部出現黃斑水腫、視網膜或玻璃體出血、視網膜脫離等並發症。“血糖越高，病程越長，發生視網膜病變的幾率越大。”黃映湘說。

