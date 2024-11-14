新疆加快“一帶一路”核心區建設記事

中評社北京11月14日電／據新華社消息，歷史與現代交融，共繪雄渾多彩畫卷，這裡是絲綢之路經濟帶核心區——



玉門關外，“鋼鐵駝隊”穿越戈壁沙海；邊陲古驛，中外商賈雲集，貨通天下；天山雪色，映照都市繁華新景。



推動新疆高水平對外開放，習近平總書記高度關注，強調要發揮新疆獨特的區位優勢，積極服務和融入新發展格局，從實際出發抓好對外開放工作，加快“一帶一路”核心區建設，使新疆成為我國向西開放的橋頭堡。



口岸經濟加速崛起，外貿新業態、新模式創新發展，各地文旅熱潮湧動、人氣興旺……新疆自貿試驗區揭牌成立一年來，共建“一帶一路”深入推進，向西開放大潮澎湃，天山南北一條條連接亞歐大陸的黃金通道加速鋪展，新疆作為開放橋頭堡功能日益凸顯。



黃金通道聚黃金



【總書記說】“要推進絲綢之路經濟帶核心區建設，把新疆的區域性開放戰略納入國家向西開放的總體布局中，創新開放型經濟體制，加快建設對外開放大通道”——2022年7月，習近平總書記在新疆考察調研時強調。



【實踐故事】“鋼鐵駝隊”串起絲路明珠



11月6日，天山北麓。伴隨著響亮的汽笛聲，一列滿載45組集裝箱汽車配件的列車駛出新疆塔城地區的烏蘇鐵路貨場，開往哈薩克斯坦阿拉木圖。這標誌著中歐（中亞）班列烏蘇站正式開通，“鋼鐵駝隊”增添了新成員。

