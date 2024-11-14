今年前10個月我國鐵路建設持續推進

中評社北京11月14日電／據新華社消息，初冬時節，浙江衢州，衢麗鐵路衢州至鬆陽段控制性工程衢江特大橋建設現場機械轟鳴，480多名中鐵十一局建設者穿梭忙碌，推進衢江特大橋跨滬昆鐵路轉體連續梁施工。衢麗鐵路西起浙江衢州，東至麗水，建成後將進一步完善浙西南地區鐵路網，助力沿線經濟社會高質量發展。



今年以來，我國多地鐵路項目建設持續推進。記者11月13日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，1至10月，全國鐵路完成固定資產投資6351億元，同比增長10.9%，投產鐵路新線2274公里。目前，全國鐵路營業里程超16萬公里，其中高鐵超4.6萬公里，建成投用鐵路客運車站超3300座，其中高鐵車站超1300座。



近期，一批鐵路項目開通或即將開通運營：宣城至績溪高鐵正式開通運營，濰坊至煙台高鐵建成通車，集寧經大同至原平高鐵全線進入聯調聯試階段，懷柔至大興城際鐵路廊坊北至大興機場段、荊門至荊州高鐵進入運行試驗階段。



與此同時，鐵路部門堅持聯網、補網、強鏈，加強施工組織，強化安全和質量控制，積極推進鐵路規劃建設，一批重點工程建設取得新進展。



在重慶，由中鐵十八局參建的渝廈高鐵重慶東至黔江段全面進入輔軌階段，建設者採用先進技術精準測量，將軌道鋪設精度控制在毫米級別，確保軌道平順性和穩定性。在安徽，由中鐵十四局承建的滬寧合高鐵跨襄河特大橋連續梁將於近日合龍，為後續打開架梁施工通道奠定基礎。在貴州，由中鐵二十三局承建的黃百鐵路貴州段最長特大橋羊架河特大橋正在加緊進行墩身施工。羊架河特大橋是貴州段重難點工程，全長約2428米，全橋最高墩高達117米。



“下一步，國鐵集團將聚焦服務國家重大戰略，全面提升建設管理水平，確保如期完成全年鐵路建設投資任務。”國鐵集團相關部門負責人表示，將持續做好在建項目施工組織，加快重點項目前期工作，為鞏固和增強經濟回升向好態勢作出積極貢獻。