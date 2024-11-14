中國“飛鯊”殲－15艦載機已長大

中評社北京11月14日電／據新華社消息，13日，海軍裝備部蔡永濤上校在中國航展的新聞發布會上就首次參展的殲－15系列艦載機相關情況答記者問時表示，本次展出的殲－15系列戰機，優化升級了航電、武器等系統，改進了機體結構，具有更優的作戰能力。



殲－15艦載機是我國首型艦載固定翼戰鬥機，被譽為“飛鯊”。從試驗試飛到定型交付，從陸基訓練到艦基起落，從近海飛行到練兵大洋，殲－15艦載機戰力發展經歷了無數個“首次”和“突破”。



2009年8月31日，殲－15艦載機成功首飛，實現了我國艦載固定翼戰鬥機從“0”到“1”的突破。然而，擁有裝備還不等於形成戰鬥力。



艦載機與岸基戰機最大的不同，就是要在號稱“世界上最危險的4.5英畝”的航母甲板上起降。2012年11月23日，飛行員戴明盟駕駛殲－15在我國首艘航母遼寧艦上首次實現阻攔著艦和滑躍起飛，標誌著中國海軍掌握了艦載機著艦飛行的關鍵技術，實現了海軍戰鬥機從岸基到艦基的突破。



2015年9月3日，5架海軍殲－15戰機組成楔形編隊，掠過天安門上空，接受祖國檢閱，這是我國閱兵史上第一次出現艦載機受閱梯隊。“零米零秒零誤差”，“飛鯊”首次受閱表現堪稱完美，讓全世界領略了中國海軍艦載戰鬥機飛行員，這群“刀尖上的舞者”的風采。



雨燕要經歷風浪的洗禮才能成為劃破海天的黑色閃電。在完成基礎訓練後，中國海軍艦載機飛行員駕駛殲－15的身影開始一次次出現在遠海大洋上。



2016年12月，殲－15隨遼寧艦航母編隊出第一島鏈，赴西太平洋海域開展遠海訓練。



2017年1月，殲－15第一次隨遼寧艦抵達南海海域，完成了在黃海、渤海、東海、南海四大海域的起降訓練。

