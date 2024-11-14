時評：理髮店火了，服務真誠就能收穫人心

中評社北京11月14日電／據新華社消息，近日，湖南懷化市一家理髮店火了。帶火這家店的髮型師曉華，被網友稱為“聽得懂話的理髮師”。不少人說經她一番打理，顧客可以“笑著走出理髮店”。這家甚至需要排號才能進的理髮店，火的“密碼”在於用心用情把普通工作做真做好。



理髮是老百姓的剛需。消費者不管是剪發、燙發還是染發，都會多多少少提出不一樣的需求。構建讓人滿意的消費關係、滿足消費者別樣的需求，落到根本處，就是真誠服務。



這位普通勞動者的走紅看似偶然，背後是日復一日堅持把手頭的事幹好。曉華的願望只是想做個普通髮型師，剪好頭髮就行。她的手藝在進步，但價格卻沒變。消費者也對理髮店“用腳投票”，回饋髮型師全心全意的付出。



構建良好消費關係需要用心用情。這家理髮店能根據顧客特點設計髮型，把顧客要求用心落到實處。不管是“劉海在眼睛上面一點、眉毛下面一點”，還是“稍微修得蓬鬆一點”，抑或是“把後面剪飽滿一點”，基本都能得到較好滿足。很多看似簡單的工作，要做得長期讓人滿意其實並不容易，關鍵在用心用情，千行百業都是如此。



生活不會虧待每一個在工作崗位默默耕耘的人。小小的理髮店受到歡迎，反映出消費者對獲得優質服務的熱切期盼，也是對踏踏實實做事的勞動者給予回饋。大到一個行業、小到一家店鋪，用看似“最笨”的方法練好內功、做好服務，才能獲得市場的認可、實現自身價值。



提振消費的要點在於供給側和需求側的緊密貼合。當前，各地正在想方設法把促消費和惠民生結合起來。此時尤其需要在供給側深入挖掘潛力，提供更高質量的產品和服務，營造放心的消費環境，以更有溫度的方式滿足需求側廣泛的個性化期盼，找到與消費者的多維度聯結，與消費者產生深度的價值契合、情感共振。



在互聯網上一家理髮店的熱度會很快消退，但普通勞動者“出圈”的道理不會褪色。



我們期待，用心用情幹好每件工作，以真誠服務收穫人心的啟示能廣泛播散，為這個冬天添一把“火”，溫暖更多人。