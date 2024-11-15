三巴申加價6%至9.5%　遠超通脹

近年申請加價及實際調整幅度（大公報） 中評社香港11月15日電／大公報報導，巴士公司又申請加價，據瞭解，九巴、城巴、新大嶼巴士分別向運輸署申請加價逾6%至9.5%，加幅遠超通脹率，被質疑是“獅子開大口”。有立法會議員認為，應檢視現行的巴士加價審批機制，參考港鐵做法，設特定機制與通脹掛鈎，每年自動調整，省卻繁復程序；有議員則擔心若改變機制，可能出現年年加價情況，認為政府應做好把關工作，審批時考慮市民承擔能力。



九巴、城巴13日證實已申請加價，九巴稱市民改變出行習慣和鐵路競爭，令營運成本上漲；城巴亦表示，客量未恢復至疫情前水平，故需要加價。運輸署表示，會做好把關工作，審慎處理票價調整申請。



各間專營巴士公司對上一次是於2022年申請加價，去年6月獲政府批准加價3.9%至7%，低過申請加幅（詳見表）。立法會交通事務委員會下周五開會，討論巴士加價事宜，據瞭解，城巴申請加價9.5%、九巴申請加價6.5%，新大嶼巴士申請加價逾6%。



搭通宵巴士 車費吃不消



對於巴士公司再加價，市民普遍不同意。居住紅磡的鐘小姐在黃竹坑上班，每日來回車費約30元，“如果加價一成，每日車費加三元，一個月就90元，不可以接受。”在灣仔上班的梁小姐，每日由元朗乘搭巴士返工，放工乘搭通宵巴士，來回車費共約63元，加價後每月開支增加逾百元。



現行的巴士票價調整機制，是根據《公共巴士服務條例》，專營巴士的車費需按照由行政長官會同行政會議厘定的車費等級表收費。政府在評估巴士公司的加價申請時，需考慮六個因素。審批過程中，政府需適時咨詢立法會交通事務委員會和交通咨詢委員會，最終由行政會議決定是否批准。



倡用工資中位數升幅封頂



實政圓桌立法會議員田北辰認為，多重申請機制流程擾民，建議為專營巴士公司訂定每年一度的車費調整機制，並與通脹率掛鈎，同時參考工資中位數升幅修訂，“通脹超過工資中位數升幅，就用工資中位數升幅封頂，日後都不會出現（巴士公司）一個加多一點一個又加少點。”

