習拜將會 美高官大談拜登對華政策“遺產”

習拜去年11月15日在加州伍德賽德會晤，今年11月16日兩人將在利馬舉行第三次峰會。 新華圖

中評社華盛頓11月13日電（記者 余東暉）中國國家主席習近平將於16日在秘魯利馬參加亞太經合組織領導人非正式會議期間與美國總統拜登舉行雙邊會談。白宮國安會13日罕見地提前三天為此舉行專題吹風會，美方高官大談拜登政府四年來的對華政策“遺產”，尤其是歷數美中加強溝通與合作所取得的進展。



這將是習近平與拜登之間的第三次元首會談，自從白宮國安顧問沙利文8月底訪問北京以來，雙方一直在為這次會晤做準備。這也將是拜登卸任前最後一次與習近平舉行雙邊會晤。前兩次分別是2022年11月的印尼巴厘島會晤和2023年11月的伍德賽德莊園會。前兩次元首峰會都為穩定中美關係起到了引領作用。



白宮不具名高級官員13日在媒體電話吹風會上表示，兩位元首相識十多年，可以追溯到他們擔任副總統和副主席的時候，他們在一起開會了很多個小時。拜登經常以他與習近平相識已久的交情為由，表明兩位領導人可以就雙方關注的問題展開坦誠的溝通和交流。



白宮高官表示，預計拜登將利用這個機會總結過去四年來“負責任地管理競爭”的努力，兩國如何在共同利益領域取得進展，以及即使在存在深刻分歧和激烈競爭的情況下也如何努力做到這一點。