習拜將會 美高官大談拜登對華政策“遺產”

習拜去年11月15日在加州伍德賽德會晤，今年11月16日兩人將在利馬舉行第三次峰會。 新華圖 中評社華盛頓11月13日電（記者 余東暉）中國國家主席習近平將於16日在秘魯利馬參加亞太經合組織領導人非正式會議期間與美國總統拜登舉行雙邊會談。白宮國安會13日罕見地提前三天為此舉行專題吹風會，美方高官大談拜登政府四年來的對華政策“遺產”，尤其是歷數美中加強溝通與合作所取得的進展。拜登的國安顧問沙利文稱，這次會晤將是一個確保順利過渡的機會，也將繼續保持雙方溝通渠道的暢通，包括那些特別重要的兩軍溝通渠道。



這將是習近平與拜登之間的第三次元首會談，自從白宮國安顧問沙利文8月底訪問北京以來，雙方一直在為這次會晤做準備。這也將是拜登卸任前最後一次與習近平舉行雙邊會晤。前兩次分別是2022年11月的印尼巴厘島會晤和2023年11月的伍德賽德莊園會。前兩次元首峰會都為穩定中美關係起到了引領作用。



白宮不具名高級官員13日在媒體電話吹風會上表示，兩位元首相識十多年，可以追溯到他們擔任副總統和副主席的時候，他們在一起開會了很多個小時。拜登經常以他與習近平相識已久的交情為由，表明兩位領導人可以就雙方關注的問題展開坦誠的溝通和交流。



沙利文13日下午在白宮記者上表示，拜登將傳達的信息是，我們需要在美國政府過渡期間保持美中關系的穩定、清晰和可預測性。為了負責任地管理這場競爭，我們必須長期維持各個層面的溝通渠道，特別是兩軍溝通渠道。他也將努力鞏固雙方合作領域的進展。所以，這是一次重要的會議。“這將不僅僅是一次告別”。雖然會有對兩國長期關系進行反思的因素，但在美中關系的這個關鍵時刻，有實際工作要做，以確保我們在未來兩個月的權力過渡中不會遇到任何問題。