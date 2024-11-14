中國新能源汽車首破年度1000萬輛

中評社北京11月14日電／據新華社消息，隨著一輛粉色車身的嵐圖知音汽車緩緩駛出生產線，10家新能源車企新車下線的視頻同步播放……14日上午，2024年中國新能源汽車1000萬輛達成活動在湖北武漢舉行。這是中國新能源汽車產量首次突破年度1000萬輛。



活動現場，中國一汽、東風汽車、奇瑞汽車、比亞迪、理想等多家車企的負責人和員工代表齊聚一堂，共同見證這一時刻。



工業和信息化部副部長辛國斌表示，從2009年的“十城千輛”規模推廣起步，到2018年年產銷量過百萬輛，中國新能源汽車用了近10年時間；再到2022年的年產銷量超過500萬輛，用了約4年時間；進一步到今年產量首次突破年度1000萬輛，僅用了約2年時間。



中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒說，新的突破是我國從汽車大國邁向汽車強國走出的堅實一步，標誌著我國新能源汽車產業迎來高質量發展新階段。



來自中國汽車工業協會的數據顯示，2023年，中國新能源汽車產銷量占全球比重超過60%；2024年1至10月，產銷量分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%。



近年來，中國新能源汽車持續領跑全球，引領著全球汽車產業的轉型發展浪潮。據中國汽車工業協會統計，從2015年開始，中國新能源汽車產銷量連續9年位居全球第一。