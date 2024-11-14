全國首條跨江商貿低空無人機航線首飛

中評社北京11月14日電／據新華社消息，11月13日上午，一台方舟40順豐豐翼無人機攜帶商品，從武漢武商MALL商圈起飛，標誌著全國首條跨江商貿低空無人機航線正式首飛。該航線由武商集團與順豐速運攜手打造，於今年10月份正式獲批，未來將進一步拓寬其服務範疇，涵蓋醫療、農業配送等多個領域，滿足更廣泛的運輸需求。