2025屆高校畢業生預計規模1222萬人

中評社北京11月14日電／據新華社消息，教育部、人力資源社會保障部11月14日聯合召開工作會，部署做好2025屆高校畢業生就業創業工作。據統計，2025屆全國普通高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。



教育部部署各地各高校實施“2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動”。據介紹，9月以來各地各高校已開展招聘活動5.5萬場，提供崗位信息1093萬條。



