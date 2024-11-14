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陳文清會見越共中央政治局委員潘庭濯
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2024-11-14 14:56:50
中評社北京11月14日電／據新華社消息，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清12日在京會見越共中央政治局委員、中央內政部部長潘庭濯。
陳文清說，在習近平總書記和蘇林總書記戰略引領下，兩國關係實現強有力、可持續發展，中越命運共同體建設邁出堅實步伐。希望雙方聚焦落實兩黨總書記達成的重要共識，共同落實好業已簽署的合作文件，加強政法領域交流合作，增進區域多邊協作配合，助推兩國安全合作向更高水平發展。
潘庭濯表示，願推動兩國安全合作走深走實。
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