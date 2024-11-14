《太陽升起的舞蹈》揭開古印加文明神秘面紗

中評社北京11月14日電／據光明日報報導，11月5日，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議召開前夕，一首中西雙語歌曲《太陽升起的舞蹈》在秘魯南部古城庫斯科回響。這首歌曲唱出了秘魯的印加文明與中國的古蜀文明之間跨越時空的奇妙緣分，安第斯文明古國千年的神秘面紗被徐徐揭開。



一、印加之光 太陽節的金色頌歌



印加文明是南美洲歷史上最輝煌的文明之一，與瑪雅文明、阿茲特克文明並稱拉丁美洲三大古文明。它興起於秘魯安第斯山脈地區，存在於公元13世紀至16世紀，15世紀達到鼎盛，彼時印加帝國的疆域覆蓋現今的秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞、智利、阿根廷和哥倫比亞，成為前哥倫布時期美洲最大的帝國。印加文明擁有高度發達的農業系統，印加人建造農用梯田，精心培育玉米、馬鈴薯等多種作物，實現了農耕與畜牧的完美融合。它還擁有高度發達的政治、經濟、文化和藝術體系，印加人修建了庫斯科西北的馬丘比丘城等宏偉壯觀的巨石建築，製作了精美絕倫的手工藝品和金屬加工品，發明了獨特的吉氆記事結繩。然而，由於內亂和西班牙殖民者的入侵，印加文明在16世紀初逐漸衰落並最終滅亡。



“黃沙和泥土都掩埋著傳說



古城的故事就寫到失落



巨石的城池保持幾千年沉默



黃金面具一個字不說”



歌曲的首句帶我們回到秘魯輝煌的印加時代。在太陽升起的地方，人們翩然起舞；在安第斯山巔，他們仰望遙遠而神聖的太陽神。

