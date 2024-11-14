多場人文交流活動在秘魯、巴西舉辦

中評社北京11月14日電／據光明日報報導，中國與拉美國家同為全球南方國家，雖然相距遙遠，但友好往來、文明互鑒的歷史源遠流長，雙方有著很多共同的精神追求。近年來，中拉不斷深化人文交流，推動著兩個古老文明間的交流互鑒日益深入。近日，多場人文交流活動在秘魯、巴西兩國相繼舉辦，展現出中拉人民間的情感和文化連接，也為中國領導人到訪營造了友好熱烈的氛圍。



治國理政交流夯實政治互信



在世界百年變局中逐夢現代化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，是中國與拉美國家共同面臨的時代課題。11月5日，由中國國務院新聞辦公室、中國外文局主辦，外文出版社、中國外文局美洲傳播中心承辦的《習近平談治國理政》中秘讀者會在秘魯首都利馬舉行。與會嘉賓一致表示，中國在治國理政方面的成功經驗為包括秘魯在內的拉美地區和廣大發展中國家提供了有益借鑒。



“中國豐富了發展中國家現代化道路的選擇，為人類發展提供了重要方案。”秘魯國會議員、秘中友好委員會主席古斯塔沃·喬恩·泰表示，中國的現代化發展給拉美國家以及世界其他國家帶來了新的機遇，在秘中雙方的共同努力下，兩國經貿合作成果豐碩，經濟效益切實惠及人民。



秘魯前生產部長、前出口商協會主席阿方索·委拉斯開茲認為，瞭解中國的發展原則與理念對秘魯來說至關重要，尤其是中國式現代化所體現出的以人為本、公平發展、共同繁榮等願景，對秘魯這樣一個農業大國來說具有重要的借鑒價值。



安第斯議會法務部部長勞爾·查拉梅聯繫秘魯國情強調，中國式現代化的路徑讓秘魯及更多拉美國家看到，現代化過程中可以基於自身特點創新發展，開辟符合國情、獨具特色的發展道路。他還強調，面對全球性問題與危機時，中國所倡導的和平發展尤為重要，各國通過團結合作，才能攜手應對挑戰，這也是拉美國家實現共同繁榮的正確途徑。

