青服中心提供多元服務　助澳青把握灣區機遇

中評社北京11月14日電／據大公報報導，“新青年 新動力 新機遇——慶祝澳門特別行政區成立25周年暨領航‘9＋2’.第五屆粵港澳大灣區發展論壇（澳門）”昨日在澳門科學館舉行，吸引了200多名來自粵港澳三地的政府代表、青年和學生等共同參與。



澳門青年發展服務中心總幹事黃永曦出席活動並致辭表示，本次活動匯聚了來自政、產、學、研等各個領域的專家學者，通過分享他們的智慧與經驗，為青年一代在大灣區的發展提供指引與支持。他期待通過深入探討，發掘澳門經濟發展的新動能，為青年朋友們打開新的視野，提供新的機遇。



深化區內各領域合作共贏



黃永曦表示，為了能讓每一位青年都能夠貢獻自己的智慧和力量，青服中心將為澳門青年學子提供多元化的服務，尤其圍繞青年“四業”發展，助力他們把握時代機遇、實現個人價值。他衷心希望各界人士可以將更大熱情注入到青年服務中，讓每一位青年都能夠感受到社會的支持與鼓勵，共同為未來的發展貢獻力量。



活動借慶祝澳門特別行政區成立25周年暨《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布五周年的契機，立足四年來的灣區資源積累，旨在突破地域局限並加強粵港澳聯動，集聚大灣區領航企業及精英，進一步深化灣區內各領域間的合作共贏。