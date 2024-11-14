網紅理髮師　一周拉動小城過億消費

中評社北京11月14日電／據大公報消息，剪帥帥的頭髮，游美美的懷化。近日，湖南懷化一名原本默默無聞的髮型師曉華，因為真誠耐心的服務態度、親民的定價以及“聽得懂顧客講話”的共情能力，意外在短視頻平台走紅，更僅憑她的一間小店、一把剪刀，將湖南省懷化市鶴城區城南街道長泥坡新村變成了網紅打卡地。當地相關部門緊抓機遇，沿街推出特產小攤、特色表演等不少文旅節目以促消費。



短短一周，來自全國各地的網友紛至沓來，人流量累計超過20萬人次，拉動全市消費1.2億元（人民幣，下同）。對自己帶動當地經濟的紅火，曉華笑著表示“比我剪100個頭髮都高興”；但對於自己成為“網紅”，讓顧客笑著走出門的她卻只是淡淡地說：“我只是個剪頭髮的。”＼大公報記者 孫志



她讓每位顧客笑著走出門



曉華本名李靜，與丈夫共同經營一家理髮店。她說自己沒有經過專業的培訓，開店之後因為人手不夠，她就開始上手剪頭髮，至今也有十幾年。能夠得到大家的認可，她覺得可能是因為自己與顧客有效溝通的原因。每次理髮前，她都會詢問顧客想法，精準把握他們的需求。在她的打理下，顧客形象煥然一新，“連眼神都變得自信了”。至於“男士理髮30元”的定價，她則表示，“這個價格不低，我的手藝只值這個價”，十分謙和。



店前小路 成特產打卡一條街



曉華大約半個月前開始在互聯網上爆火，現在每天都有許多人在她店門口排隊等待剪發。理髮店所在的長泥坡新村更擴建了街道，原本凹凸不平的水泥路鋪成了瀝青路，路邊新增20多個攤位展示懷化特產，成了“打卡一條街”。



“我們是10日搬過來的，路剛鋪好。”一位賣冰糖橙的商家說：“這是我們自己家種的橙子，兒子看到這裡火了，就幫我們聯繫了這個舖位。”這裡聚集了滷豆腐、粉粑粑、酸蘿蔔等當地特色小吃攤位，沅河黑陶、會同木雕等非物質文化遺產也在此展示。一位非遺攤位的負責人說：“來的基本是非遺的傳承人，都是被邀請過來的。”

