﻿解放軍南部戰區黃岩島及周邊戰備警巡

中評社北京11月14日電／據大公報消息，中國人民解放軍南部戰區11月13日通過社交平台發布消息，11月13日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡。這是戰區部隊依法開展的巡邏警戒活動。



軍事專家宋忠平對大公報表示，戰備警巡是以戰備的狀態警戒巡邏，如果在巡邏中發現問題將及時解決問題，要為處理和解決可能存在的突發情況做好軍事鬥爭準備。“相信未來南部戰區針對相關海域的巡邏警戒會常態化。”



宋忠平表示，南部戰區的戰備警巡有助於中國維護黃岩島在內的南沙群島的國家主權、安全和發展利益。“包括近期在珠海航展上展出的多個海陸空新型武器裝備，這些都將形成強大震懾。中國軍事技術能力不斷提升，我們維護國家安全的能力也就越來越強，這些是相輔相成的。”



宋忠平指出，菲律賓現在對中國的挑釁變本加厲。美國國內已經換屆，特朗普政府對南海問題的立場尚不明晰。無論立場如何，菲律賓都會狐假虎威，借助美國來向中國施壓，不斷向中國進行挑釁。但這種挑釁對我們根本不會構成威脅。“不要說菲律賓一家，就是美國幫助菲律賓，對中國也產生不了嚴重威脅。”



宋忠平指出，南海形勢一直處在持續的高壓狀態，但中國也在不斷強化自己各方面能力，包括執法能力、態勢感知能力、偵察能力以及軍事鬥爭的能力。中國一定會多管齊下應對挑釁，解決問題，維護南海的和平與穩定。