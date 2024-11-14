香港教育大學設新學院　發揮跨學科協同效應

中評社北京11月14日電／據大公報報導，香港教育大學於去年成立教育發展與創新學院（AEDI）及應用政策研究及教育未來學院（AAPSEF），由多個屬下中心重組而成，以作為大學的研究、培訓及知識轉移的樞紐，促進及發揮跨學科的協同效應。教大校長李子建透露，未來教大AEDI將在職業教育方面有新內容公布；AAPSEF亦將於今年下半年起推動相關研討會及新課程的開辦。



“在職業教育方面我們都希望教大能盡一分力”，李子建指出，良好的職業教育能令個體在不同階段有更多機會及發揮出個人潛力的可能，這是他與其團隊著重希望推動的事情。



李子建續說道，當今科技發展下，未來變幻莫測、充滿未知，職業規劃也變得越來越難。儘管如此，他相信無論職場和社會如何改變，每個人、每個機構首要是先找准自己的定位。除了在知識裝備上追上職場最新發展以外，他強調，更重要是培養學生不斷應付變化的能力，令其能夠主動、創新地解決問題。



據學院網頁介紹，AEDI下包含國學中心、特殊需要與融合教育研究所、戲曲與非遺傳承中心等多個組成部分。李校長亦表示，AEDI未來將多發展國學文化方面的內容，亦注重加強非物質文化遺產方面及特殊教育、專才教育的研究。