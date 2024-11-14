李子建：多元交流　提供國際化學習環境

中評社北京11月14日電／據大公報報導，教育強國是國家的核心發展目標之一，香港在這一進程中扮演不可或缺的角色。建設“國際專上教育樞紐”，打造“留學香港”品牌，正在成為實際行動。



近日，香港教育大學校長李子建接受《大公報》專訪，就多項政策及未來發展計劃進行深入探討。李子建表示，2024／25學年的非本地學生人數會超20%，同時也會確保不影響本地學生的學習體驗。他強調，“新質生產力”依賴人才培養，而人才培養需要全方位、多元化、國際化，培養出的人才不僅要具備創新能力，更要愛國愛港。



行政長官李家超去年發表的施政報告宣布，2024／25學年起擴大政府資助專上院校非本地學生限額，由現時20%倍增至40%。對此，李子建表示這是非常積極的政策，認為香港要成為“國際專上教育樞紐”，吸引更多非本地學生至關重要。他亦強調，香港的高等教育質量優異，各大學各具特色，擴大非本地學生比例不僅能吸引更多國際優秀人才，也能促進本地學生與不同背景的同學互動交流，提升學習體驗。



對於2024／25學年的非本地學生人數變化，李子建透露數據初步顯示樂觀，“肯定會超越20%”，惟具體數據暫不能披露。據悉，教大於2019／20學年至2023／24學年，共有近萬名在學的非本地學生，分別來自內地、亞太區及歐美等地。他亦強調，入學選拔會依據課程要求和學生素質，不會單純追求將名額“用盡”。



不同背景同學都有非常接近的教育體驗，這才叫公平



為吸引全球優秀學生，李子建指出，教大將持續提供具國際化的學習環境，包括引入來自不同文化背景的教學人員，並促進學生之間的多元交流。此外，教大高度重視科研，尤其在教育、人文學科及人工智慧領域的研究，為學生提供更廣泛的國際視野和科研經驗。



不過，在擴大非本地學生學額的同時，教大也將確保本地學生的學習體驗不受影響，“我們要保證同一間大學裡不同背景的同學都有非常接近的教育體驗，這才叫公平”。李子建強調，學校將確保所有學生在學習機會和互動方面的公平，並致力於營造尊重與包容的校園文化。

