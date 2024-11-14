“屠龍案”情節屬恐襲　政界：期待嚴懲不貸

中評社北京11月14日電／據大公報報導，黑暴極端組織“屠龍小隊”隊長黃振強與吳智鴻團夥，策劃在2019年12月8日借“民陣”發起遊行期間，針對警員在灣仔布下兩個炸彈陷阱，同時在高處用AR15長槍射擊，企圖炸死警員後再奪警槍，幸警方及時粉碎殺警計劃，先後拘捕14人並起訴多項罪名，7人已承認多項不同罪名，案件將於今日判刑，涉及罪名最高可判終身監禁。



多位政界人士指出，在審訊過程中披露出，涉案炸彈威力達半徑400米，屬於徹頭徹尾的恐怖襲擊，一旦引爆後果不堪設想，“期待法院能依法對‘屠龍案’作出合理判刑，做到嚴懲不貸”。



全國政協提案委員會副主任黃國指出，“屠龍案”是黑暴期間最嚴重的案件之一，因為涉及炸彈以及槍械，幸好警方粉碎殺警計劃，才沒有造成不堪設想的局面。在審訊過程中亦披露了炸彈威力達半徑400米，“這是徹徹底底的恐怖襲擊，情節相當嚴重，而且鐵證如山”。他希望今日的判刑，令到市民大眾有個警惕，知道恐怖襲擊的嚴重性，亦明白維護國家安全的重要性。



懲罰必須具備足夠阻嚇性



立法會議員梁熙指出，案件在公平、公開、公正的情況下審訊，而案情在審訊過程中越審越發現離譜。“屠龍小隊”成員宣稱：“為炸更多警員、不會理會殃及無辜”，策劃在人口密集的市區引爆半徑範圍達400米的大炸彈。“屠龍小隊”的行為泯滅人性，人神共憤，梁熙認為相關的懲罰必須具備足夠的阻嚇性，將向社會發出最嚴厲的信號，警告後來者，千萬不要共犯相關的罪行。