﻿議員：學校愛國主義教育要重實效

中評社北京11月14日電／據大公報報導，多名立法會議員認為，國家安全教育需要適時更新，並建議政府向全社會不同持份者提供維護、推廣國安的指引，以鞏固國家安全，推動愛國主義教育，促進香港社會的和諧與穩定。



教育界立法會議員朱國強表示，施政報告提出更新香港國家安全教育課程框架，而經過多年來國際局勢“風雲變幻”，國家安全教育需要適時更新，透過不同科目，培養同學“未雨綢繆”、“防微杜漸”、自覺維護國家安全。他說，愛國主義教育本質上是價值觀教育，但教育局往往過分著眼於形式，講究學生唱國歌是否足夠“大聲”，忽略了手法是否自然聯繫，期望當局多看重學生對國家的認識和情懷，而非鼓勵“大聲就係代表愛國”。



建議加強推廣憲法教育



選委會界別立法會議員馬逢國指出，香港經歷持續了十多年的高速增長期，進入調整期和變革期，“陣痛”在所難免。不過，香港已遇上歷史上好時機，進入“由亂及治”階段、留在香港的人一般願意以香港為家，且國家政治和社會基本平穩、民心歸向，有信心只要香港融入國家發展大局，發揮“一國兩制”優勢，必定能更上一層樓。他又表示，香港過去曾長期被殖民地式統治，部分人觀念上“有家冇國”，建議應加強推廣憲法、基本法、愛國主義教育。



選委會界別立法會議員陳曼琪批評西方反華政客提出“國安案件大和解”言論為謬誤，又斥相關人士以政治干預黎智英案，干預香港司法獨立，中國內政、香港事務，認為特區政府應以多元化、多種語言，向國際及社會宣傳解釋香港國安法等，強調香港為法治社會，嚴格執法，並透過經貿辦向國際投資者宣傳香港投資環境。她還建議，香港的法例專業課程應教授維護國安的制度和執行機制並列為必修科目，政府亦向業主立案法團、校董會、慈善組織等提供維護、推廣國安的指引。