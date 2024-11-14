﻿立法會一連三日辯論施政報告致謝議案

中評社北京11月14日電／據大公報報導，立法會昨日起一連三日進行施政報告致謝議案辯論，首日辯論主題為“改革求變、由治及興；‘一國兩制’行穩致遠；強化政府治理體系；深化大灣區合作”，以及“鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位；因地制宜發展新質生產力”。



多名立法會議員在發言中針對深化改革、經濟發展、國家安全等多個議題發表看法並提出意見。多名出席會議的政府官員表示，施政報告提出多項政策措施，以進一步全面深化改革的精神，致力提振經濟、發展未來、改善民生，希望全社會共同努力，一起共同建設更美好、更繁榮的香港。



提出議案的內務委員會主席李慧琼表示，新一份施政報告展現了識變求變、守正創新的施政理念，勾畫出一份從國家整體布局出發，強化香港自身優勢，積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能的施政藍圖。她呼籲香港社會各界應一起拚搏努力，以實際行動推動香港更好發展，繼續建設好香港，大力推動創科發展，加快旅遊業態升級，發揮香港所長，讓香港服務國家所需，為國家高質量發展及深化改革作出更大貢獻。



多名政府官員在會上介紹了當局未來工作重點，強調他們會繼續發揮“一國兩制”的制度優勢，同時進一步深化改革，強化政府治理體系，並希望社會各界一起努力，為國家、香港的發展作出貢獻。



政務司司長陳國基表示，本屆政府自上任以來，一直以市民為中心，以經濟建設為主軸，提出多項嶄新舉措，積極處理各項發展和民生議題。今日香港已經進入“由治及興”的新階段。然而，面對世界百年未有之大變局、複雜地緣政治和外部政治力量衝擊，以及香港經濟正處於關鍵轉型期等挑戰，我們會始終保持高度警覺。憑著國家堅實的支持，特區政府必定會繼續發揮“一國兩制”的制度優勢，同時進一步深化改革，強化政府治理體系和深化大灣區合作。



律政司司長林定國表示，法治是香港一直以來賴以成功的基石。為應對法律科技進步帶來的挑戰與機遇，律政司會在明年第一季設立包括法律及爭議解決業界、法律學院、法律科技解決方案供應商為代表的推動法律科技發展咨詢小組，匯聚各領域人才的專業知識、經驗和觀點，協助政府制訂政策及措施推動業界應用法律科技，讓本港的法律服務提速、提效、提質，主動對接國家發展新質生產力的政策方向。

