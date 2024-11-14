香港舉辦灼見名家周年論壇

中評社北京11月14日電／據人民日報海外版報導，灼見名家周年論壇暨十周年慶典11日在香港舉行。逾550名來自政、商、學等界別的嘉賓匯聚一堂，圍繞“國際大變局 香港新征程”這一主題，剖析國際形勢及香港發展。



香港特區行政長官李家超出席活動並致辭表示，香港是外向開放型經濟體，全球經濟、投資、社會環境不斷變遷，香港面對各種機遇和挑戰，但在“一國兩制”的獨特優勢之下，香港的機遇大於挑戰。特區政府要把握機遇，就必須看清方向，準確識變、科學應變、主動求變。



展望2025年，李家超提出3個重點方向，包括香港要將愛國愛港力量體現在實際行動中；要主動識變、應變、求變，自我革新，推陳出新；要拓寬全球網絡，在世界舞台上講好香港故事。



全國人大常委會委員、香港特區立法會議員李慧琼在討論環節中表示，吸引國際高端人才離不開財政支持，香港當前最重要的是招商引資，吸納更多海外資金可以助力本地金融市場及其他產業興起，更好地發展香港優勢。



全國政協常委、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，“香港新征程”的其中一個方向是文化藝術產業發展，相信10年內，文化創意產業可占香港本地生產總值達10%。“西九文化區令香港的文化名片愈加靚麗，相信文創產業的發展有巨大潛力和空間。”